２４年の紫苑Ｓ・Ｇ２を勝ったクリスマスパレード（牝５歳、美浦・加藤士津八厩舎、父キタサンブラック）は、次走は日経賞・Ｇ２（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）へ向かうことが分かった。Ｇ１サラブレッドクラブが１３日までに、ホームページで発表した。同馬は前走の小倉牝馬Ｓ・Ｇ３で１６着に敗れた後、福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められ、１１日に美浦トレセンへ帰厩した。