稲泉連さんの『サーカスの子』が講談社文庫から刊行されました。子供時代にサーカスで暮らした稲泉さんが記録する、かつて存在した芸人たちの風景は、仮にサーカスを知らずに育った人々にとっても不思議と懐かしさを感じてしまう魅力があります。なぜ、そんなことが可能なのか。『口訳 太平記 ラブ＆ピース』をはじめ、あらゆる日本の過去の風景を見つめ、現代に蘇らせてきた小説家・町田康さんによる文庫解説を特別公開します！※