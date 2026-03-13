立憲民主党の2026年度活動方針原案が13日、判明した。中道改革連合への合流是非を巡り、来年6月をめどに結論を出すとの方針を明記した。来春の統一地方選後、党の在り方や中道、公明党との関係を整理し、最終判断する方向だ。立民は地方議員らの意見を聴取した上で、29日の党大会で決める予定だ。関係者が明らかにした。中道は、立民と公明に所属していた衆院議員を中心に結成され、参院議員と地方議員の合流が焦点となってい