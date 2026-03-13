創業家のファミリー企業への不当な寄付で銀行に損害が生じたとして、スルガ銀行（静岡県沼津市）と株主が旧経営陣らに約47億円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し審で、静岡地裁は13日、寄付にはファミリー企業の負債弁済や経営支援の目的があったと認め、請求通り全額の支払いを命じる判決を言い渡した。訴訟で原告らは、創業家出身の岡野光喜元会長が代表理事を務める美術館に対し、2013〜17年にCSR（企業の社会的責任）事業