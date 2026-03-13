◇オープン戦中日―楽天（2026年3月13日バンテリンD）楽天の新助っ人カーソン・マッカスカー外野手（28）が、2打席連続のアーチを放った。まずは0―3の2回。1死一、二塁で中日・柳の直球を捉え、今季から新設された右翼のテラス席「ホームランウィング」に同点3ランを叩き込んだ。5―3で迎えた3回2死二塁でも再び逆方向へ。今度は右中間のスタンドへ2ランだ。試合前の時点で20打数2安打の打率・100。2回のアーチが7