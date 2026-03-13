【マイアミ（米フロリダ州）＝大背戸将】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、日本代表「侍ジャパン」は１２日、準々決勝の会場となる米マイアミのローンデポ・パークで初練習を実施し、１４日（日本時間１５日）に行われるベネズエラとの一戦に向けて調整した。８強入りした他のチームも全体練習や記者会見に臨んだ。侍ジャパンは、打撃練習や投内連係で球場の雰囲気やグラウンドの状態などを確認。練習後に記者