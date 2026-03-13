LUNA SEAのボーカルRYUICHIこと河村隆一（55）が13日、インスタグラムを更新。12日に東京・有明アリーナで行った、ドラマーの真矢さんが2月17日に56歳で亡くなってから初のライブを振り返った。RYUICHIは真矢さんと抱き合った写真をアップ。「時を重ね..思いを重ね..昨夜のステージでは今まで以上に、その存在の大きさを感じられた。共にいるんだな」としのび、「来てくださった皆さんありがとうございます。今度はツアーで皆さん