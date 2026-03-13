12日の衆議院予算委員会で、共産党の辰巳孝太郎議員が、防衛増税の問題を取り上げた。【映像】小泉大臣「何を基準に『軍拡』と言ってるのか」辰巳議員は「軍拡増税について質問します。高市政権は軍拡財源を確保するため、来年度の予算案に防衛特別所得税という新たな税を導入しようとしております。来年1月から所得税に1パーセントを付加するものであります」と述べた。そして、4月から実施する法人税、たばこ税の増税と、