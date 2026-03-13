全国のスーパーで販売されるコメの平均価格が、4週連続で下落しました。農林水産省によりますと、3月8日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、5キロあたり4013円で、前の週より60円値下がりしました。値下がりは4週連続です。一方、業者間で行われる2025年産米の2月の取引価格は、全銘柄の平均で、玄米60キログラムあたり3万5056円で、4か月連続の値下がりとなりました。取引数量は全銘柄あわせて11万1000ト