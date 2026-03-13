アイドルグループ・SKE48の元メンバー・惣田紗莉渚さん（33）のデジタル写真集「33」（合同会社Ars）がリリースされました。惣田さんの写真集は2018年2月発売の1st写真集「うらばなし」以来8年ぶりです。1月18日に33歳の誕生日を迎えた惣田の「今」が詰め込まれた写真集です。【写真】お茶目なポーズの惣田紗莉渚さん惣田さんは2021年6月にSKE48を卒業してから舞台を中心に、俳優、歌手、タレントとしてさまざまな分野で活動。最近