「MTのようなAT」搭載！これまでのモーターショーでは、各メーカーが個性あるモデルを披露し、来場者の記憶に残る一台が生まれてきました。なかでも2017年の「第45回東京モーターショー」で公開されたトヨタ「GR HVスポーツコンセプト」は、特徴的なデザインと構造で注目を集めたモデルのひとつです。現在もデザインやコンセプトをめぐって多くの反響が寄せられています。【画像】超カッコイイ！ トヨタ斬新「“縦目”スポーツ