わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。第21話私は怒りません【エツコの気持ち】【編集部コメント】いやいやいやいや！空気読めなさすぎはあなたですから！！！これからも2人が仲良くできるように仲裁を……って、喧嘩両成敗みたい
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