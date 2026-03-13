任期満了に伴い来月行われる沼田市長選挙に、元市議会議員の島田康弘さんが１３日出馬を表明しました。 市民の中にある停滞感をなんとかしていきたい出馬を表明したのは新人で元市議会議員の島田康弘さん（４９）です。 島田さんは、２０１９年から沼田市議会議員を務め１期目の途中で辞職して２０２２年の沼田市長選に立候補しましたが落選しています。 重点施策に市民参画型の行政の仕組みづくりや、専門学校の誘致、アメリカ