前橋市の中心市街地にある複合施設「前橋テルサ」の活用を巡る事業者の公募が不調に終わったことを受けて、小川市長は１３日の会見で「民間の活用が難しい以上は解体せざるを得ない」とコメントしました。 前橋テルサは２０２３年３月に閉館した「前橋テルサ」は、ホテルや多目的ホールなどを備えた市が所有する複合施設です。 前橋市は閉館後、活用に向けて事業者の公募を２回実施しましたが、いずれも不調に終わりました