任期満了に伴い来月行われる長野原町長選挙に、前の副町長で新人の梶野寛丈さんがきょう出馬を表明しました。 梶野さんは青森県生まれの５１歳。日本体育大学卒業後、ファーストリテイリングで洋服店の店長などを経て、２００８年から長野原町にあるキャンプ場の運営会社に勤めました。 ２０１９年４月に町議選に初当選し、２０２３年５月から先月末まで副町長を務めました。 主な公約として「町民の声を反映する仕組みづ