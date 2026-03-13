県内の公立中学校などで１３日、卒業式が行われました。 伊勢崎市のあずま中学校では県内最多の２８３人の卒業生が学び舎を巣立ちました。 １３日、卒業式を迎えたのは県内１５１の公立中学校と義務教育学校の生徒約１万４７００人です。 伊勢崎市立あずま中学校では県内最多となる２８３人が卒業の日を迎えました。 式では、保護者や教職員が見守る中一人一人の名前が呼ばれ、須藤健校長から卒業証書が手渡されました。 須藤