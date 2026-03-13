警察庁が模範となる職員に贈る「全国優秀警察職員表彰」に群馬県警から２人が受章しました。 全国優秀警察職員表彰の警察功労章を受章したのは県警交通部運転免許課の高橋肇警部補（５８）と太田警察署警備課の岡田一志警部補（５７）の２人です。 これは警察庁が長年にわたり業務に尽力した警察官をたたえようと毎年実施しているもので、１３日は県警の丸山潤本部長に受章を報告しました。 高橋警部補は、１９８６年に警察官と