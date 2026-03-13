桐生市役所 生活保護費の受給者の印鑑を無断で押し書類を偽造したとして書類送検された桐生市の職員２人について、前橋地検は起訴猶予処分としました。 前橋地検が１２日までに起訴猶予処分としたのは、書類を偽造したとして有印私文書偽造と行使などの疑いで書類送検された桐生市の３０代と４０代の男性職員２人です。２人は生活保護費を受給している住民の女性と同じ姓の印鑑を無断で受領簿の領収印欄に押印して書類を偽