医療や介護などのスペシャリストを育成する前橋市内の大学や専門学校４校の合同卒業式が開かれ、卒業生４７２人が新たなスタートを切りました。 学位記と卒業証書の授与式を行ったのは学校法人昌賢学園が運営する群馬医療福祉大学と大学院、短期大学部、それに群馬社会福祉専門学校の４校です。 今年度の卒業生は、社会福祉士や看護師などの資格を取得した４７２人でそれぞれ代表者に学位記や卒業証書が手渡されました。