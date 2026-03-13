伊勢崎市が計画している中心市街地の「にぎわい創出拠点」について、予定地を所有する伊勢崎織物協同組合と整備に向けた連携協定を結びました。 伊勢崎市役所で１３日、協定の締結式が行われ、伊勢崎市の臂市長と伊勢崎織物協同組合の奥野桂一理事長が協定書にサインしました。 市では、伊勢崎駅南口の近くにある組合の所有地と「いせさき明治館」周辺を含む約９２００平方メートルのエリアで、図書館を中心とした複合施設