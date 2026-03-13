福岡各地では家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります） 博多阪急「フランスフェア2026」パリのセーヌ川左岸「リヴ・ゴーシュ」の食品や雑貨を販売する。クロワッサンの実演販売、ガレットのイートイン、アラン・デュカスさんのスイーツ、のみの市の雑貨など。日時:3月15日(日)まで、午前10時〜午後8時（最終日は午後5時まで）場所:博多阪急8階催場、ステージ8、「ユトリ