福岡県警大牟田署は13日、大牟田市新町の路上で12日午後3時ごろ、通行中の小学生男児が見知らぬ男性から「車に乗って」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男性は黒色帽子、黒色の上下の服装を着用。