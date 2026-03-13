原油価格の国際的な指標となるＷＴＩ原油は今週、一時3年9か月ぶりの高値となりました。原油価格の上昇でこれからガソリンだけでなく様々なものが値上がりしてしまうのではないかとの不安の声が聞かれました。 ■安芸高田市の野菜農家岡田耕治さん「暖房の灯油やトラクターの燃料、軽トラックのガソリンだけでなく出荷の際の段ボールやチンゲンサイを入れるビニール袋など原油が上がると絶対そういった材料