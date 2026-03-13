＜2026年度 PGAシニアツアー予選会・最終予選会最終日◇13日◇いぶすきゴルフクラブ（鹿児島）◇6900ヤード・パー72＞2026年の国内シニアツアー出場優先順位を決める最終予選会。最終ラウンドが終了し、54歳の渡部光洋がトータル6アンダー・単独首位通過を果たした。〈連続写真〉片山晋呉がバッサリ！アプローチ下手な人の特徴は？トータル3アンダー・2位にダニー・チア（マレーシア）。トータル2アンダー・3位に野上貴夫、同