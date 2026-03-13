＜全豪女子オープン2日目◇13日◇コーヨンガGC（オーストラリア）◇6372ヤード・パー72＞オーストラリアの女子ナショナルオープンは、第2ラウンドが終了した。【写真】池羽陽向が髪を下ろしました22歳の木村葉月が4バーディ・2ボギーの「70」をマーク。日本勢トップのトータル3オーバー・39位タイで予選を通過した。日本ツアールーキーの池羽陽向はトータル4オーバー・51位タイ、ベテランの上原彩子はトータル5オーバー・60位タ