＜台湾ホンハイレディース2日目◇13日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）が48年ぶりに台湾で開催している大会。その会場を歩いていると、河本結の写真や映像がよく目に飛び込んでくる。昨年メルセデス・ランキング3位で終え、今年は悲願の女王獲りを目指す27歳は“日本ツアーの顔役”に指名された形だが、まずはトータル5オーバー・13位タイで予選を通過し