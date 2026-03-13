女子プロレスのスターダムは3月15日に横浜武道館で行われる「シンデレラトーナメント2026〜優勝決定戦〜」の全対戦カードを発表した。11日の後楽園大会で15日の横浜大会で復帰を明言したワールド・オブ・スターダム王者の上谷沙弥は同じHATE軍でワンダー・オブ・スターダム王者の小波と組んで執拗に上谷へ挑戦を要求する玖麗さやかとなつぽいが組んでタッグで激突する。2月11日の大阪大会で負傷し長期欠場していた沙弥様は玖麗