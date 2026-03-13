大阪府豊中市で理髪店兼住宅に火炎瓶を投げつけて放火しようとしたとして逮捕された男性（６１）について、大阪地検が不起訴としました。 池田市の無職の男性（６１）は、２月９日に豊中市内の理髪店兼住宅の壁面に火炎瓶を２度投げつけて放火しようとしたとして、大阪府警が現住建造物等放火未遂と火炎瓶処罰法違反の疑いで逮捕していました。 取り調べに対し、男性は、「ボヤ騒ぎになればいいと思っただけです」と容疑を