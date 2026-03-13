新年度予算案が先ほど、衆議院予算委員会で採決され、与党の賛成多数で可決されました。今夜、本会議でも採決され衆議院を通過する見通しです。国会内から中継です。自民・維新の与党は、衆議院で3分の2を超える数の力で野党を圧倒し、予算案の年度内成立に向けて望みをつないだかたちです。衆院予算委坂本哲志 予算委員長「よって、令和8年度予算3案はいずれも原案の通り可決すべきものと決しました」予算委員会での採決は