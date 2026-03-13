声優・野沢雅子（89）が、3日に87歳で死去した声優・池田昌子さんを追悼した。野沢と池田さんはアニメ「銀河鉄道999」で共演。野沢は主人公・星野鉄郎役、池田さんはメーテル役を務め、長きにわたり国民に親しまれた。野沢は所属事務所を通じて「メーテル、あなたの訃報を聞いた時、涙が溢れて止まりませんでした」とコメント。「銀河鉄道999で共演して依頼、ずっと収録以外でも“鉄郎ちゃん”“メーテル”と呼び合って、喫茶