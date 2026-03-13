教育現場で助言を行う弁護士＝スクールロイヤーに相談出来る体制の有無を調べた調査で、「ある」と答えた政令指定都市が初めて100%になったことがわかりました。文科省の調査によりますと、2024年度、スクールロイヤーに相談できる体制が「ある」と答えた教育委員会の割合は都道府県で91.5%（前年度87.2%）、政令指定都市では初めて100%（前年度95%）となり、いずれも前年度から増加しました。一方、いじめ問題や、高圧的な態度を