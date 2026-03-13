岡山県教育委員会は13日、女児の着替えを盗撮し他人に共有したなどとして、同県備前市立小の教諭甲斐海月被告（27）を懲戒免職処分にした。13日付。教員が女児を盗撮し交流サイト（SNS）で画像を共有したとされる事件で逮捕、起訴されていた。県教委によると、被告は県内の施設で女児4人の着替えを盗撮し、うち1人が写った動画を他人に共有するなどした。県教委は1月、勾留先の警察署で被告と接見。被告は「自身の軽はずみな行