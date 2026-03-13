元フジテレビのアナウンサーで現在はフリーで活動する久慈暁子（31）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。明石家さんまとのツーショットを投稿した。バスケットボール日本代表の渡辺雄太（31＝千葉ジェッツ）との第1子を妊娠中の久慈は「先日の『踊る！さんま御殿！！』見てくださった皆様ありがとうございました久しぶりにさんまさんにお会いできてわらいっぱなしでした」と報告。さんまから大きくなったおなかに手を添