わいせつ行為目的でテキーラ32杯を女性に飲ませ、その後死亡させた罪に問われた男に、懲役14年が言い渡されました。板谷博希被告(44)は3年前、当時25歳の女性にわいせつ行為をしようと、中区の飲食店でアルコール度数40度のテキーラをショットグラスで32杯飲ませ、心神喪失の状態にさせてホテルに連れ込み、その後死亡させた罪に問われていました。これまでの裁判で、検察側は「性欲のはけ口として扱おう