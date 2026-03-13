佐賀・多久市の高速道路を走る1台のバイク。舗装された道路を通過した次の瞬間、突然転倒。一体、何が起きたのでしょうか。転倒した本人を取材すると、「走行中に急にハンドルをとられて、転んでしまった。多分、道路のへこみだと思います」と話しました。目を疑う瞬間は、東京・杉並区でも。目撃者が信号が変わるのを待っていると、画面左から来たバイクが停止線を大幅に越えて停車。さらにその約40秒後、まだ信号が赤にもかかわ