乳児に暴行し、脳死に近い状態にさせた罪に問われた男性に無罪が言い渡されました。男性は2021年、大阪府茨木市内のマンションの一室で、交際相手の娘で生後4か月だった女の子の頭に強い衝撃を与え、脳死に近い状態にさせたとして傷害罪に問われていました。現場に目撃者はおらず、検察側は、女の子が負った急性硬膜下血腫などの傷害は、「頭部を揺さぶるなど外から暴行を加えていなければ説明ができない」と主張。弁護側は「てん