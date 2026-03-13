声優の折笠愛が13日、Xを更新。同日、脳出血のため死去したことが発表された、声優の池田昌子さんを悼んだ。折笠は「声のお仕事に何の意識もなかった子供の頃から『ローマの休日』の池田さんが演じるヘップバーンは憧れだった…」と告白した。続けて「年を経て『ロミオの青い空』で、素敵なナレーションを一年間スタジオで隣で聴かせてもらえたのは私の大切な…大切な…かけがえのない…時間です」と振り返った。アニメ「ロミオの