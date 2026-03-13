老舗BTOメーカーのサイコムが手がけるコンパクトかつカスタマイズ性の高いゲーミングPCの「G-Master Spear Mini B850A」。前編ではデザインやライティング、静音性、冷却性などを中心にレビューしたが、後半はバイオハザード レクイエムなど最新＆人気ゲームでのパフォーマンスをチェックしていく。サイコムのスタンダードゲーミングPC「G-Master Spear Mini B850A」単体販売のないRadeon RX 9060に注目！「G-Master Spear Mini B8