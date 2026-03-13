電子チケット販売プラットフォーム「ZAIKO」は2026年3月9日、7日から8日にかけて、一部のユーザーが別のユーザーのアカウント情報を閲覧できる状態になっていたと発表した。発表では閲覧された可能性のある情報を記載しているが、このうち「住所」「電話番号」は、後から追記した。ZAIKOはこの対応について、J-CASTニュースの取材に、ユーザーからの指摘などを受けて確認した結果、「住所」「電話番号」も影響範囲であることが判明