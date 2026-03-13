ロンドン序盤は有事のドル買いが優勢、ポンドは英ＧＤＰの停滞受け軟調＝ロンドン為替 ロンドン序盤は有事のドル買いが優勢。トランプ米大統領とイランのモジタバ新最高指導者による双方の強硬姿勢を受け、中東有事の長期化が懸念されている。 ドル円は「有事のドル買い」と「リスク回避や介入警戒感の円買い」との綱引きで方向感が出ていない。前日NY終値159.35付近での揉み合いが続いている。ただ、水準自体は直近の為