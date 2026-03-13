ドル指数上昇、昨年１１月２１日以来のドル高水準＝ロンドン為替 ドル指数は連日の上昇となっている。本日は午前の９９．５８６を安値に、ロンドン市場では一時１００．２９９に高値を伸ばした。昨年１１月２１日以来のドル高水準となった。 イラン新指導者、トランプ米大統領は双方とも強硬姿勢を崩しておらず、中東紛争の長期化が懸念される状況となっている。有事のドル買い圧力が根強く継続。 ドルインデックス＝