秋田朝日放送 １３日、秋田県の公立高校入試で今年度から導入されたオンラインによる合格発表でトラブルが起きました。システム障害が発生し一時オンラインでの合否確認ができなくなりました。 秋田県教育庁によりますと、公立高校の１次募集の合格発表のオンラインシステムに障害が発生し、１３日午後４時以降合否が確認できない状態になりました。 合格発表については教職員などの作業負担軽減のため、今回からオンライ