報知杯弥生賞ディープインパクト記念２着のライヒスアドラー（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父シスキン）は、引き続き佐々木大輔騎手＝美浦・菊川正達厩舎＝とのコンビで、皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）を目指すことが分かった。Ｇ１サラブレッドクラブが１３日までに、ホームページで発表した。同馬は皐月賞トライアルの前走で２着に入り、優先出走権を獲得した。放牧には出さず、在厩のまま調