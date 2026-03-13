東京五輪卓球混合ダブルス金メダルの水谷隼さんが１３日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。スポーツ選手への報奨金について、私見を述べる一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組に所属先の木下グループから贈ら