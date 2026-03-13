同僚とロボットのパラメーターを調整する劉海林氏（右から２人目）。（天津＝新華社記者／楊文）【新華社天津3月13日】中国石油大手、中国海洋石油集団（CNOOC）傘下の海洋石油工程が手がける天津スマート製造拠点にある研究開発工場では、搬送ロボットが資材をしっかりと持ち上げて両側の溶接ロボットの前にそれぞれ置き、溶接ロボットが所定のプログラムに従って精密に溶接を行っていた。これは同社の主任電気溶接技師、劉海