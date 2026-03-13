落語家の桂文枝（82）が13日、ブログを更新。最近、人生で初めて知ったある言葉について言及した。朝食について最初に「いまシナモンに凝っています」と明かし、おいしそうにこんがり表面の焼けたシナモントーストの写真をアップした文枝。この日の朝食でも当然選んだのだろう。「とてもシナモンは、体にいいしなもんと読みました」と言葉遊びしながら楽しそうに紹介した。さらに、血管の健康と血流の改善に良いと聞いて「や