立ち技格闘技「KNOCKOUT」は13日、都内できょう14日に開催する「KNOCKOUT.62」（後楽園ホール）の前日計量を行った。KNOCKOUT―BLACKスーパーバンタム級3分3Rは同2冠王者の森岡悠樹（32＝北流会君津ジム）が55・0キロで初参戦でBigbangスーパーバンタム級王者の晃貴（27＝teamVASILEUS）が54・80キロでそれぞれ計量をパスした。統一王者の森岡は「自分がKNOCKOUT王者として必ず勝ちます。お互いパンチが得意にして