芸歴55年73歳レジェンド芸⼈ぼんちおさむ（ザ・ぼんち）が、波乱万丈な半生を告白！人気絶頂の中でのコンビ解散、俳優への転身、50歳での再結成、古希を過ぎてからの『THE SECOND～漫才トーナメント～』への挑戦……。特に、おさむが妻子と暮らす自宅に相方の里見まさとが来て頼んだという、コンビ再結成秘話にスタジオ一同が驚いた。 【TVer】刑事ドラマの撮影現場で監督から「おさむちゃん、ダメダメ