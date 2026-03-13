立ち技格闘技「KNOCKOUT」は13日、都内できょう14日に開催する「KNOCKOUT.62」（後楽園ホール）の前日計量を行った。KNOCKOUT―BLACK女子アトム級（46・0キロ以下）3分3Rで昨年12月30日の「KNOCKOUT.60〜K.OCLIMAX2025〜」以来約2カ月半ぶりの復帰戦となる前同級王者のKiho（23＝KNOCKOUTGYM調布）は45・80キロで対戦する風羽（21＝ファントム道場）が46・0キロでそれぞれ計量をクリアした。無事にパスしたKiho