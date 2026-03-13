◇オープン戦オリックス0―11ヤクルト（2026年3月13日神宮）オリックス・岸田監督は、11失点での大敗に「きょうは投手陣がなかなかアジャストしにくそうな感じには全員見えましたけどね。また切り替えてやっていかないといけない」と次戦を見据えた。先発の山岡は5回70球、5安打2失点（自責1）で降板。昨季までの中継ぎから先発に再転向する右腕は、4回と5回は3者凡退に抑えたこともあり、指揮官も「最初はちょっと勝負